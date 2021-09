VEXAME: Enel corta energia de praça após inauguração

A informação repassada para a imprensa é de que o fornecimento de energia da praça estaria no nome da construtora que pediu o desligamento ao acabar a obra e a Prefeitura não religou.





A Praça Weslen Monção, construída e inaugurada nesta terça-feira, 21, juntamente com o novo prédio do Centro de Saúde da Família – CSF do Sinhá Saboia em Sobral-CE, teve o seu fornecimento de energia cortado depois da inauguração, o que fez com que ocorresse um episódio inusitado quando da homenagem que os policiais militares fizeram à memória do cabo Weslen Monção: o evento aconteceu às escuras iluminado apenas pelos faróis das viaturas.





O cabo Weslen Monção, que foi assassinado dia 24 de fevereiro de 2021, era morador do bairro Sinhá Saboia e estava há dez anos na Polícia Militar. A informação repassada `a imprensa é a que o fornecimento de energia estaria registrado no nome da construtora, que depois de concluir os trabalhos solicitou o desligamento do fornecimento e a Prefeitura de Sobral não pediu a religação.





O Portal Paraíso entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Sobral para repassar informações sobre o caso, mas até o fechamento desta matéria não recebeu resposta.





Fonte: Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso