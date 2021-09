Homem é preso suspeito de estuprar e engravidar a própria filha

A Polícia Civil prendeu um homem de 37 anos suspeito de estuprar a própria filha desde que ela tinha 14 anos até completar 17.





A prisão aconteceu na última segunda-feira (20), em Natal.





De acordo com a Polícia Civil, os estupros aconteceram durante três anos e a adolescente engravidou do próprio pai. Ela teve o bebê que atualmente está com 1 ano e 2 meses.





Um exame de DNA comprovou a paternidade.





Ao ser preso, o homem disse que as relações sexuais que tinha com a própria filha eram consensuais. Porém, também em depoimento, a vítima disse que era coagida e, inclusive, ameaçada de morte.





Fonte: Fato a fato

Foto ilustrativa