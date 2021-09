VIOLÊNCIA: HOMEM É MORTO A TIROS NO CENTRO DE TIANGUÁ

Um homem morreu após ser atingindo por disparos de arma de fogo na manhã deste sábado (4), no centro de Tianguá. Ao Ibiapaba 24 horas, a policia militar informou que a vítima trabalhava em uma banca de vender confecções na feira, quando foi surpreendido por alguns indivíduos que chegaram em um veículo. O que estava no banco do passageiro realizou vários disparos contra a vítima e depois fugiram tomando rumo ignorado.





O homem foi socorrido ao hospital mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ainda de acordo com a Polícia Militar, a vitima foi identificada como Wagner Jaquis Fragoso, 28 anos, residente em Tianguá e possuía antecedentes por roubo e tráfico de drogas.





(Ibiapaba 24 horas)