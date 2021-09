Xand Avião pede desculpas para Cremosinho por expulsá-lo de palco em Fortaleza

O cantor Xand Avião pediu desculpas no Instagram, nesta quarta-feira (22), para o influenciador digital Cremosinho por ter tirado ele de palco de um evento privado, em Fortaleza. O forrozeiro realizou um pocket show para empresários após coletiva de imprensa do festival "Viiixe: Forró e Piseiro".





O evento, com protocolos sanitários contra a Covid-19, foi realizado na terça-feira (21). Nos vídeos feitos por convidados, o cantor interrompe Cremosinho, que estava cantando. "Suposições, amanhã, tu vai no show do Safadão, tu vai fazer a mesma coisa?", questionou Xand Avião.





Cremosinho de imediato respondeu: "se ele chamar, tem que fazer, né?", já sendo retirado do palco por Xand Avião, que diz que o rapaz teria outros atributos. "Eu já vi uma foto sua nu", explica, removendo Cremosinho do palco.









VEJA PEDIDO DE DESCULPAS DE XAND AVIÃO:





"Ontem foi um dia muito especial pra mim. Um projeto que estamos trabalhando há meses saiu do papel e em meio a tanta alegria, preciso fazer um pedido de desculpas. Durante a festa, Cremosinho entrou no palco e eu fiz uma brincadeira que, vendo os vídeos hoje, soou como grosseria da minha parte. Fiquei triste vendo as imagens e consigo me colocar no lugar dele para entender que errei. Por isso, peço desculpas a ele e a todos que, com razão, puxaram a minha orelha pelo vacilo. Desculpe, amigo".

(Diário do Nordeste)