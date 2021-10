5 crianças vão para hospital após imitarem jogo da série Round 6

Um grupo de cinco crianças foi levado a um hospital na França após serem feridos por alunos mais velhos que tentavam reproduzir um dos jogos da série sul-coreana Round 6, da Netflix.





O episódio ocorreu no colégio George-Sand, na região de Crégy-lès-Meaux, na França. Alunos do 3º ano do Ensino Fundamental foram “esmagados e pisoteados” por colegas mais velhos, do 8º ano, que tentavam reproduzir uma das cenas da série em um dos corredores da escola.





A brincadeira reproduzida não foi revelada, bem como as identidades das crianças. A instituição de ensino confirmou ter iniciado três processos de expulsão contra os alunos que iniciaram a simulação.





A série sul-coreana Round 6 se tornou a mais vista da história da Netflix. Com problemas financeiros, os personagens arriscam a própria vida para concluir desafios, que resultam em situações violentas, em busca de um prêmio em dinheiro.





NÃO É PARA CRIANÇAS





O conteúdo da série, que já é considerada um fenômeno, tem chamado a atenção de pais e de educadores de crianças e adolescentes, ainda que a classificação etária seja indicada para maiores de 16 anos.





Pedagogos, psicólogos, educadores e até o próprio autor da série já alertaram sobre a inadequação da série para o público infantil.





De acordo com o jornal britânico Guardian, mesmo crianças que não assistem à série propriamente dita têm tido acesso a imitações dos desafios do programa por meio do aplicativo de vídeos TikTok e de jogos de computador ou celular. (Pleno News)