O Ministério do Trabalho e Previdência divulgou na tarde desta quarta-feira (29) o resultado do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) para o mês de agosto. Foram cirados 327.265 empregos formais, com carteira assinada, apenas no mês passado. No acumulado do ano já são mais de 2,2 milhões de empregos criados no País.

