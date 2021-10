CAMOCIM: COMERCIANTE DENUNCIA A EMPRESA ENEL

Comerciante camocinense denuncia que está impossibilitada de abrir seu estabelecimento comercial por conta da morosidade da empresa ENEL.

Segundo o comerciante Fábio Martins, está impossibilitado de abrir seu estabelecimento comercial (Pantera`s Pizzaria), localizada na Avenida Beira Mar, em Camocim. O empresário alega que protocolou a solicitação de ligação de energia elétrica no dia 30/09/2021 e até a presente data sua solicitação não foi atendida. O comerciante informa que cumpriu todas as exigências da companhia de energia do Ceará.





O comerciante lamenta a demora no deferimento de sua solicitação, estando impossibilitado de abrir seu comércio por "incompetência" da ENEL Camocim.