Criminosos usam busca por CNH popular para aplicar golpes no Ceará, alerta Detran

Três dias após ter sido lançado oficialmente pelo governador do Estado, Camilo Santana (PT), o programa da CNH popular estaria sendo alvo de golpistas. O alerta foi emitido neste sábado (16) pelo Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE). Segundo o órgão, tem circulado nas redes sociais uma falsa informação sobre um link de acesso para o programa CNH Popular.





Este link induz o usuário a preencher uma série de dados com informações pessoais o que, segundo o Detran, trata-se de um golpe. Em nota, o órgão afirmou que "não encaminha e-mail ou nenhum tipo de link através de redes sociais ou aplicativos de mensagens".





O Detran alertou ainda que é "importante que os candidatos [do programa CNH popular] estejam atentos a tentativas de fraude". O órgão completa ressaltando que todas as inscrições são feitas somente através do site oficial do Detran





O Diário do Nordeste questionou ao Detran se há relatos de denúncias enviadas ao órgão. A assessoria de comunicação pontuou apenas que essas informações ficam em posse da ouvidoria do Detran e que só as poderá repassar a partir de segunda-feira.





A reportagem perguntou ainda se alguém já caiu no golpe e quais medidas o órgão vai adotar frente ao golpe, contudo, não houve resposta.





O site do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), por conta da alta procura pelo cadastro no programa, passa por constantes instabilidades desde a última quarta-feira (13). No entanto, o ógrão reforça que a inscrição para o programa é realizada exclusivamente por meio do portal do Detran.





CNH POPULAR





O programa vai ofertar, gratuitamente, 25 mil carteiras nacionais de habilitação em todo o Estado. Os documentos serão entregues até 2022. Do total ofertado, 20 mil serão destinados aos municípios do interior do Ceará e 5 mil para a Capital.





QUEM TEM DIREITO À CNH POPULAR NO CEARÁ?

CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO NO PROGRAMA





-Beneficiários do programa Bolsa Família.

-Pessoas com deficiência.

-Egressos do Sistema Penitenciário.





CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS:





-Número de habitantes.

-A cidade possuir autarquia de trânsito ou ter processo/pedido aberto de municipalização do trânsito local.

-Número de veículos registrados x de pessoas habilitadas.





COMO SE CADASTRAR





Após entrar no site do Detran-CE, é preciso clicar na opção "habilitação" e depois em "CNH popular". Em seguida, escolhe o formato de acesso (primeira habilitação); informa o CPF e confirma. Um formulário aparece em seguida onde devem ser preenchidos os dados do candidato.





(Diário do Nordeste)