Curso de Serviço Social da FAL recebe 4 estrelas no Guia da Faculdade do Estadão

A Faculdade Alencarina de Sobral (FAL) participou da pesquisa do "Guia da Faculdade", promovida pelo jornal Estadão em parceria com a startup Quero Educação. O curso de Serviço Social foi qualificado com quatro estrelas, sinalizando como "Muito bom".





Todas as instituições de ensino superior cadastradas no Ministério da Educação, seja pública ou privada, são convidadas a fazer parte do “Guia da Faculdade''. A avaliação foca em três aspectos: Características da proposta de ensino do curso, Perfil dos professores vinculados ao curso e Condições de materiais e equipamentos oferecidos.





Quando se trata do curso de Bacharelado em Serviço Social, a Faculdade Alencarina foi a que mais se destacou dentre todas as universidades do Estado do Ceará que estavam presentes na pesquisa.





