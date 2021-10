DENÚNCIA DO INTERNAUTA !!!

"Nobres amigos gostaria de usar este espaço para fazer uma reclamação sobre a forma como o Detran vem realizando as suas blitz em Sobral.





É que junto com o Detran estão as motos da PRE Polícia Rodoviária Estadual, até onde sei a área de atuação da PRE são as Rodovias Estaduais e as blitz são dentro do perímetro Urbano.





Também a forma como as motos atuam nas blitz acredito que são questionáveis, pois se a pessoa vem na avenida onde está acontecendo a blitz e entra numa rua antes, as ditas motos interpretam que aquela pessoa esteja com o seu carro ou moto irregular.