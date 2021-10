"Deus não quer me ver sofrer", diz mulher que fará eutanásia

Primeira mulher na Colômbia a obter autorização para a eutanásia sem estar em estágio terminal, Martha Liria Sepúlveda, de 51 anos, mostra-se tranquila diante do fim da vida, programado para este domingo (10). A colombiana é portadora de esclerose lateral amiotrófica (ELA), já não consegue mais andar e sente dores crônicas.





Religiosa, Martha atribui sua tranquilidade à fé.





– Sou uma pessoa católica, me considero alguém que crê muito em Deus, mas, repito, Deus não quer me ver sofrer e acredito que não quer ver ninguém sofrer. Nenhum pai quer ver seus filhos sofrerem – declarou em entrevista à emissora colombiana Caracol.





Justamente por sua fé católica, a colombiana tem encontrado resistência dentro de sua religião para a morte assistida. Ela afirma que a decisão de ter uma morte programada é uma “permissão” de Deus.





– A resposta [que dou a eles] é a mesma: faço isso porque estou sofrendo e porque creio em um Deus que não quer me ver assim. Para mim, Deus está me permitindo isso; então se gosta de mim, não gosta de me ver nesta situação – argumentou, ao ser questionada sobre como lida com padres.





Também como forma de homenagear sua fé, Martha optou por morrer em uma manhã de domingo.





– Como sempre vamos à missa, [eu] quis que fosse em um domingo. Quero que o procedimento, a cremação, a entrega das cinzas e a eucaristia ocorram no mesmo dia. E que não sejam em uma sala de velórios, [pois] acho que isso aumenta o sofrimento das pessoas – destacou.





ÚLTIMOS DIAS DE VIDA





Como já era de se esperar, Martha tem aproveitado os últimos dias de vida fazendo o que gosta: na companhia da família, comendo o que gosta e bebendo cerveja.





– Estou mais tranquila desde que autorizaram o procedimento. Rio mais, durmo mais tranquila – afirmou à TV Caracol.





O filho da colombiana, Federico, de 22 anos, lamenta a morte precoce da mãe, mas diz aceitar a decisão dela, que, segundo ele, “é o maior ato de amor que já fez”.





– Em princípio, preciso da mamãe, quero ela comigo, quase em qualquer condição. Mas sei que, em suas palavras, ela já não vive mais, apenas sobrevive. Meu foco agora é em fazê-la feliz, fazer com que ela ria, se divertir um pouco. E que sua estada na terra, pelos dias que ainda [lhe] restam, seja um pouco mais amena – declarou.





