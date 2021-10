Em 2021, Brasil vai bater o recorde de empregos com carteira assinada

O Brasil deve superar em 2021 o número recorde de empregos formais gerados em todo o ano de 2010. Naquele ano, de janeiro a dezembro, economia bombando, foram 2 milhões e 540 mil empregos com carteira assinada. Mas, neste ano de 2021, com a pandemia travando a economia, já foram gerados 2 milhões e 512 mil empregos formais, e somente nos nove primeiros meses do ano. Sem dificuldade, com os números do Caged em outubro próximo, esse recorde será superado.

