Escola promove “baile funk" com crianças, e pais denunciam

Uma escola infantil Goiânia foi denunciada ao Conselho Tutelar da cidade após imagens de uma comemoração alusiva ao Dia das Crianças circularem nas redes sociais mostrando os pequenos dançando e cantando músicas com teor pornográfico, no que parecia ser um “baile funk”. O caso também deve ser investigado pela Polícia Civil.





De acordo com o Conselho Tutelar, cerca de 70 crianças com idades entre 7 e 10 anos de idade participaram da atividade chamada de “festa do pijama”. Ao verem as crianças dançando e cantando as músicas, funks com letras falando sobre drogas e práticas sexuais, as próprias professoras filmaram e encaminharam os vídeos aos pais.





Nos vídeos, é possível identificar trechos de músicas como Loucura que Ela Fez Comigo, do Funk Explode, e Menina Se PrepSegundo o Conselho, embora os pais tenham autorizados a participação das crianças na atividade, em nenhum momento foram informados sobre qual seria a programação musical. A conselheira responsável pelo caso explicou que a exposição dos pequenos a esse conteúdo erotizado pode deixá-las mais suscetíveis a serem vítimas de abusos.





– Uma criança erotizada de forma precoce pode desenvolver transtornos. Elas reproduzem o que veem e ouvem. […] Se for um estímulo contínuo, podem se tornar mais suscetíveis a se tornarem vítimas de abuso ou abusadores – destacou a conselheira Érika Reis.





O Conselho convidou a escola para prestar esclarecimentos e o advogado que representa a instituição foi ao encontro dos conselheiros. De acordo com Érika, o órgão pediu uma série de informações acerca da programação do evento que devem ser providenciadas nos próximos dias, e também vai reportar o caso à Polícia Civil.ra crianças, e que podem caracterizar a violação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que determina que crianças não sejam expostas a esse conteúdo.

