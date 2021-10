Ex-cantor da banda de forró Noda de Caju morre em acidente na BR-232

Cláudio Francisco de Espíndola, 50, ex-vocalista da banda de forró Noda de Caju. morreu em um acidente na noite da terça-feira (5). A ocorrência foi registrada na BR-232, em Pesqueira, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o vocalista estava sozinho no carro quando perdeu o controle da direção.





De acordo com o G1, o veículo capotou várias vezes e parou somente ao bater em uma cerca de arames de uma área rural. O vidro da frente estourou e o cantor foi arremessado. A PRF declarou que ainda não se sabe o motivo que levou o cantor a perder o controle da direção. Ele viajava sentido Sanharó, onde morava com a família.





O corpo do cantor foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. O sepultamento acontecerá em Sanharó.





Na noite de quarta-feira, amigos e familiares do cantor prestarem homenagens nas redes sociais. A cantora Iara Pamella, ex-cantora da Noda de Caju, lembrou dos dias em que eles trabalhavam juntos. Ela também postou vídeo de uma recente live feita com a participação de Cláudio.





"É com grande pesar que estou postando essa foto de alguém tão importante na minha vida, ele faz parte da minha vida e da minha história! Juntos fomos frente da banda Noda de Caju e ano passado nos reunimos, eu, Claudinho Espindola, Jain Caju, Roberta Karina e os demais amigos das antigas e falamos quanto éramos importante um para o outro e não sabíamos que era uma despedida", escreveu Iara Pamella.





A cantora Roberta Karina também lembrou de bons momentos ao lado do cantor. "Fiquei assistindo esse vídeo e recordando tantos momentos bons que tivemos, faltou te falar tantas coisas, te agradecer pelo amigo que foi pra mim e tantas outras coisas... agora só tenho como pedir a Deus pra te receber de braços abertos, pois você tem o coração do tamanho do mundo, e vai fazer a felicidade de muita gente ai em cima. Te amo, amigo".





Na tarde desta quarta-feira, a banda Noda de Caju lamentou a morte do ex-integrante do grupo e desejou força aos familiares do cantor de forró.





VEJA NOTA





"A família Noda de Caju recebeu com muita tristeza e profunda dor o falecimento de nosso ex companheiro de palco Claudio Espíndola! Sempre lembraremos da sua voz e dos lindos momentos que vivemos!





Claudinho fique ao lado do senhor e desejamos força para todos os amigos, fãs e familiares nesse momento tão difícil".