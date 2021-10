Golpe: empresário compra roupa e recebe tijolo; vídeo

O empresário compartilhou um vídeo mostrando que no lugar da mercadoria recebeu duas embalagens com tijolos, pedaços de concretos e panos.





Um empresário do ramo de roupas e calçados no município de Camocim-CE, postou na tarde desta quinta-feira (21/10), um vídeo compartilhado em vários grupos de whatsapp da região, denunciando que teria sido vítima de um golpe na compra de produtos de uma loja virtual. No vídeo, o empresário abre duas embalagens e mostra que no lugar da mercadoria, recebeu tijolos, pedaços de concretos e pedaços de pano.





O nome da loja virtual, segundo o empresário, é “Maria Bonita Atacado” que tem perfil no Instagram, Facebook e vende também no Mercado Livre. O Portal Paraíso entrou em contato com o empresário, mas não quis dá mais informações e disse que sua pretensão é que o vídeo seja divulgado para que outras pessoas não caiam no golpe.





A mercadoria negociada no pelo Instagram foi paga à vista e chegou a Camocim por transportadora. “Atenção pessoal para você não cair neste golpe que eu cai. Estou comprando diretamente de uma empresa chamada “Maria Bonita Atacado”. Diz que é uma empresa séria no Instagram, Facebook e Mercado Livre. Que você não caia. Olha só a mercadoria da “Maria Bonita”, tijolo e pedra. Que você não caia nesse golpe que acabei de cair. Compartilhe esse vídeo para ninguém cair nesse golpe” disse o empresário no vídeo.





Segundo o “Portal Câmera Camocim”, o perfil da loja no Instagram é: @maria_bonita_atacado. De acordo com o perfil, a loja é de Fortaleza, vende moda feminina no atacado. O empresário passou para o Portal Paraíso que a polícia de Fortaleza já está trabalhando para resolver e que em breve divulgará o resultado.

Por Edwalcyr Santos