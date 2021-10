HOVET abraça Campanha do Outubro Rosa

No dia primeiro de outubro inicia-se mundialmente o Outubro Rosa, a campanha que consiste em alertar sobre a importância da prevenção contra o câncer de mama, que mata mais de 16 mil mulheres anualmente só no Brasil, segundo dados do Instituto Oncoguia. Contudo, a doença também ocorre em animais e por isso o Hospital Veterinário do UNINTA (HOVET) se junta a causa, vestindo rosa e conscientizando os tutores sobre prevenção.

Apesar de pouco debatido, segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), o tumor mamário atinge cerca de 45% das fêmeas caninas e 30% das felinas no país, sendo essa uma das neoplasias mais comuns em pacientes veterinários.. O uso de anticoncepcionais é um dos principais agravantes que justificam o alto número de casos e o HOVET abraça o Outubro Rosa para alertar o os malefícios dessa prática, que é banida no hospital.





De acordo com o Dr. Felipe Rodrigues, a castração é o método contraceptivo mais adequado para evitar o câncer de mama, além de promover a qualidade de vida e longevidade dos pets. "É importante conscientizar a população sobre essa ferramenta de prevenção. Fêmeas não castradas têm 26% de probabilidade de desenvolver um tumor maligno na mama; se a castração for realizada entre 8 e 10 meses de idade, este índice cai bastante. Esses números apontam, portanto, como a castração é positiva." conclui o médico veterinário do HOVET.





Além do Outubro Rosa, o HOVET possui projetos como Castração Solidária e parcerias com ONGs de cuidados animais para elucidar cada vez mais a relevância da castração. Para acompanhar siga o HOVET no Instagram @hospitalveterinariouninta e entre em contato pelo número (88) 9.9951-0382, atendemos 24 horas.









Serviço

O quê: Outubro Rosa no HOVET

Onde: Travessa Roma, 164, Centro Universitario INTA (UNINTA)

Contato: (88) 9.9951-0382, atendemos 24 horas.

Instagram: @hospitalveterinariouninta





Lara Alves

Estagiária da Agência Júnior de Jornalismo UNINTA