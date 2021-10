MATANÇA EM SOBRAL: HOMEM É ASSASSINADO NO BAIRRO DOM JOSÉ

Na tarde desta segunda (4), por volta das 14h00, um crime de homicídio foi registrado no Bairro Dom José II.





A vítima foi identificada como Valmir, que trabalhava catando materiais recicláveis.





Segundo informações, dois homens armados de pistola em uma moto passaram e efetuaram vários tiros, ferindo Valmir. A vítima ainda chegou a ser socorrida para o hospital Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.





Os autores do crime fugiram do local do crime, tomando destino ignorado.





Sobral já registra 94 homicídios dolosos no corrente ano.





A Polícia Civil instaurou um procedimento policial para investigar a autoria e a motivação do crime.