MATANÇA NO CEARÁ: Quatro pessoas são mortas a tiros em chacina em Guaraciaba do Norte

Quatro pessoas, dois homens e duas mulheres, foram assassinadas a tiros em uma residência no Sítio Bananeira, na zona rural da cidade de Guaraciaba do Norte, no interior do Ceará, na madrugada desta segunda-feira (4). A informação foi confirmada pela delegacia municipal.





Equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar fazem os primeiros levantamentos sobre o crime, que ocorreu por volta das 4h30, conforme testemunhas. O Departamento Municipal de Trânsito e de Transportes (Demutran) da cidade também foi acionado e duas motos foram apreendidas no local do crime.





Os corpos dos dois casais foram localizados na parte de cima de uma casa duplex. Na parte de baixo do imóvel funciona um bar, que estava fechado no momento do crime.









4ª chacina do ano no Estado





A chacina em Guaraciaba do Norte é a quarta registrada este ano no Ceará. A mais recente ocorreu no dia 18 de setembro, na zona rural da cidade de Chorozinho, na Região Metropolitana de Fortaleza, quando quatro jovens, com idades entre 15 e 17 anos, foram assassinados em uma estrada carroçável.





No último 1º de agosto, cinco homens foram assassinados e duas mulheres ficaram feridas em uma chacina ocorrida em um bar, no Distrito de Boqueirão das Araras, no município de Caucaia. Duas das vítimas foram mortas na estrada e três dentro do estabelecimento comercial.





Já em abril deste ano, também em Caucaia, quatro pessoas foram assassinadas em outra chacina em Caucaia. As vítimas foram um adolescente de 15 anos, uma mulher e dois homens. A matança ocorreu no Bairro Parque São Gerardo.





(G1)