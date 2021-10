É com muita tristeza e pesar que comunicamos o falecimento do Sargento Tiago (RAIO), ocorrido por volta das 11h desta sexta-feira (29).

O Policial foi vítima de latrocínio ocorrido no dia 12 de outubro do corrente ano, quando estava abastecendo seu veículo em um posto de combustível no município de Forquilha.

Aos familiares e amigos externamos nossos votos de solidariedade e pedimos pelo conforto de todos os familiares.