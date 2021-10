Pão fica mais caro a partir desta quarta-feira 20/10

De acordo com um estudo divulgado na segunda-feira (18/10), pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV IBRE), o tradicional pãozinho teve aumento de 8,13%.





Os ingredientes do café da manhã nos últimos 12 meses sofreram reajuste de 9,40%, de acordo com um estudo divulgado na segunda-feira (18/10), pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV IBRE). Conforme o levantamento o café em pó teve um aumento de 28,69%, o tradicional pão subiu 8,13%, o queijo de minas 12,70% e a margarina 24,30%. No acúmulo de preço dos ingredientes, o café da manhã do brasileiro teve uma alta de 9,40%, nos últimos 12 meses, um pouco abaixo da inflação que foi de 9,60%, de acordo com estudo.





O Proprietário da Padaria Padre Cícero, no centro de Sobral, Daniel Mesquita, que trabalha no ramo há 20 anos, disse para o Portal Paraíso que os ingredientes que compõem o tradicional pãozinho vêm sofrendo reajuste, mas não tinha sido ainda passado para o consumidor. O quilo do pão que custava em sua confeitaria R$ 12, a partir desta quarta-feira (20/10) passou para R$ 14, alta de 17%. De acordo com o proprietário um quilo do pãozinho carioca contém 20 pães.





O Portal Paraíso conversou com um consumidor, o engenheiro do Ministério da Saúde, Beto Lero, que disse que o aumento do produto depende de vários fatores. “O problema é que os produtos do pão são importados e são pagos em Dólar. Infelizmente estamos nesta situação porque o pão se faz com farinha de trigo que é importada e pior que não vemos como melhorar com estes políticos que estão aí” disse o engenheiro.





Já o proprietário da padaria Armazém do Pão, no bairro Cohab I, Sinhá Saboia, disse que só irá repassar o reajuste na próxima semana e que as vendas caíram cerca de 30% nos últimos meses além de ter uma margem de lucro baixa. Uma senhora moradora do bairro Sinhá Saboia, que não quis se identificar disse que comprava o tradicional pão carioquinha nas mercearias a R$ 0,50, a unidade e nesta quarta-feira, comprou a R$ 0,60, alta de 20%.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso