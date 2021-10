POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL EM AÇÃO!

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) cumpriu, na manhã desta quinta-feira (21), mandados de busca e apreensão domiciliar. A ação ocorreu no bairro Santa Casa, em Sobral. Em uma das residências vistoriadas foram apreendidas drogas.





Durante as diligências, foram encontradas 48 pedras de crack, uma lâmina de gilete, um aparelho celular, e uma quantia de R$ 320 em espécie. O trabalho se originou de uma investigação decorrente de denúncia anônima feita pela população.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser direcionadas para o ‪‪(88) 3677-4711, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.