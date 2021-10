Policial flagra traição da esposa na cama e persegue o amante até no telhado para matá-lo; veja vídeo

Um homem foi baleado por um policial civil e precisou ser socorrido às pressas após ser flagrado na cama com a esposa do agente. O caso aconteceu no sábado 25, em Salvador.





De acordo com informações, o policial foi informado por um amigo de trabalho que a esposa estava entrando em uma casa do bairro de Mussurunga. Ele então foi rapidamente checar a informação e ao invadir a casa, encontrou a esposa fazendo sexo oral no amante.





O amante rapidamente tentou fugir, e iniciou-se uma perseguição. A vítima foi parar em um telhado e chegou a implorar para não ser morto, mas foi baleado.





O tiro atingiu o abdômen do amante e o policial fugiu do local. O amante foi socorrido para o hospital e passa bem, posteriormente, foi com a esposa prestar depoimento.





O caso será investigado pela Corregedoria da Polícia Civil, onde o agente foi ouvido.

Fonte: Redaçao MT