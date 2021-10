RAIO APREENDE ARMA DE FOGO NA RUA PINTOR LEMOS

Uma ação rápida da Polícia Militar do Ceará (PMCE) resultou na prisão de um homem e na apreensão de uma arma de fogo no município de Sobral – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14). A ofensiva ocorreu na noite da última quinta-feira (28). O flagrante foi registrado em uma unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).





Os policiais militares lotados no Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) patrulhavam pela região quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita. Após abordagem, o homem foi identificado como Marcos Antônio albino Fernandes (21). Durante a ofensiva, um revólver calibre 38 e cinco munições foram apreendidas.





Diante do flagrante, o suspeito foi conduzido para a Delegacia Regional de Sobral. Na unidade policial, ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.





FONTE: SSPDS