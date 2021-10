Prematuro extremo recebe alta na Santa Casa de Sobral

Durante a internação, o pequeno guerreiro necessitou ficar intubado por dois meses, e no terceiro mês passou por uma cirurgia





Com somente cinco meses de gestação, a sobralense Celiene Duarte, 30, teve que antecipar o parto, e o pequeno Gael Benjamim nasceu no dia 31 de maio deste ano, pesando apenas 728 gramas. Foram três meses e 21 dias em tratamento na Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS) até a alta hospitalar, que aconteceu na terça-feira (21/09). Durante a internação, o pequeno necessitou ficar intubado por dois meses e, no terceiro mês, passou por uma cirurgia. A emoção da alta tomou conta da mãe e dos profissionais.





Durante a internação, Gael Benjamim passou pela Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), e pelas Unidades de Cuidados Intermediários Convencional e Canguru – UCINCo e UCINCa respectivamente. Celiene disse que sua fé foi fundamental para passar todo esse tempo acompanhando diariamente a recuperação do filho: “Eu tinha que me manter forte todos os dias. Pedia pra Deus todos os dias para meu pequeno guerreiro sobreviver. Ele teve muitas complicações, mas eu e meu esposo mantivemos nossa fé. Passamos por várias situações difíceis, mas chegou a tão sonhada alta, e para sempre ele será o meu milagre de Deus”, relata a mãe emocionada.





Para a enfermeira neonatologista, Karine Sales, é gratificante ver um bebê prematuro extremo, com um longo período de internação, sair bem do hospital, principalmente nesse tempo de pandemia. “Gael Benjamim é um guerreiro que passou por um longo processo de internação, no qual criamos um vínculo muito forte com ele e com sua mãe Celiene, pela garra e dedicação. Não há coisa mais gratificante que entregar um bebê bem aos pais”, enfatiza a enfermeira.





Da Assessoria de Comunicação da Santa Casa de Misericórdia de Sobral