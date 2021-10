PRF, GUARDA MUNICIPAL E PM REALIZAM GRANDE APREENSÃO DE DROGAS EM IRAUÇUBA/CE

Um carro cheio de drogas foi apreendido por policiais da PRF em conjunto com a PM e Agentes da Guarda Municipal da Cidade de IRAUÇUBA, no Norte do Ceará /CE .





O carro procedia de Fortaleza e provavelmente a substância entorpecente seria distribuída na Cidade de Sobral.

De acordo com as primeiras informações, os homens que estavam no veículo são da Cidade de Sobral, a ocorrência foi encaminhada para delegacia da polícia civil de Itapipoca para a lavratura dos procedimentos legais.





Com informações de Olivando Alves