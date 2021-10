RAIO prende suspeito com arma de fogo em Sobral

Um homem foi preso e uma arma de fogo foi apreendida por uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Polícia Militar do Ceará (PMCE). A ofensiva aconteceu durante uma abordagem realizada na manhã de terça-feira (19), no Conjunto José Linhares, em Sobral – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado.





A composição fazia o policiamento na região, quando avistou um indivíduo em um terreno baldio, em atitude suspeita. Os PMs se aproximaram para realizar a abordagem, mas quando o homem percebeu a presença policial, ficou muito nervoso. Durante as buscas no local, um revólver calibre 38, com seis munições, que estava enrolado em um pedaço de tecido e escondido debaixo de alguns tijolos, foi localizado.





Diante da situação, o indivíduo e o material apreendido foram encaminhados até a Delegacia Regional de Sobral, da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), onde o homem foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. O procedimento sobre o caso foi transferido para a Delegacia Municipal de Sobral, que dará andamento às investigações sobre o caso.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.





As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3677-4291, da Delegacia Municipal de Sobral. O sigilo e o anonimato são garantidos.