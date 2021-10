TOMBAMENTO DE ÔNIBUS DEIXA MORTOS E MAIS DE 30 FERIDOS EM TIANGUÁ

Um grave acidente com um ônibus foi registrado na madrugada desta sexta-feira (22) no KM 301 da BR-222, na descida da serra de Tianguá. O veículo havia sido fretado pelos passageiros que estariam se dirigindo a Fortaleza para realização de prova do concurso da Fundação Regional de Saúde (Funsaúde), durante o final de semana. Ainda não há informações do que pode ter causado o tombamento do ônibus.





Segundo a PRF duas pessoas morreram no local e outras duas morreram após darem entrada no hospital. Outro ônibus que transportava profissionais de saúde passava pelo local e seus passageiros iniciaram os atendimentos emergenciais às vítimas do acidente que deixou pelo menos 34 pessoas feridas.





Todos foram socorridos ao hospital e três que estavam mais graves foram transferidos para atendimento em Sobral.





Ainda segundo a PRF o motorista fugiu do local.





(Ibiapaba 24 horas)