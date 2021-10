Tragédia: acidente fatal entre caminhonete e van que transportava pacientes de hemodiálise deixa 13 mortos

Um grave acidente deixou vítimas fatais neste sábado, 30 de outubro. No total, treze pessoas perderam a vida na colisão que ocorreu na BR-174, em Comodoro, região que fica localizada a 677 km de Cuiabá, conforme foi informado pela Polícia Civil. A tragédia envolveu uma caminhonete SW4 e uma van.





Os dois automóveis bateram de frente e somente duas pessoas conseguiram sobreviver a tragédia. Entre os sobreviventes estão Silvana Machado, técnica de enfermagem, e a ocupante da SW4, que não teve a identidade divulgada. Silvana Machado estava acompanhando os pacientes até o tratamento de hemodiálise.





As pessoas que estavam na van faziam a viagem três vezes durante a semana para dar continuidade ao tratamento no Instituto do Rim de Vilhena. Os oito passageiros da van que morreram eram pacientes que faziam hemodiálise, já as outras vítimas fatais eram dois acompanhantes e o motorista do veículo.





Na caminhonete havia três pessoas que vinham da cidade de Ariquemes, que fica em Rondônia. O destino dos passageiros da SW4 era a capital do Paraná, apenas uma ocupante conseguiu sobreviver.





As vítimas do acidente que saíram da tragédia com vida foram socorridas e encaminhadas para atendimento no Hospital Regional de Cáceres. Agentes do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, PRF – Polícia Rodoviária Federal foram acionados para poder atender a ocorrência.





A perícia técnica também esteve no local do acidente. As causas que levaram a fatalidade estão sendo investigadas. A prefeitura da cidade de Comodoro se manifestou sobre a tragédia e através de um comunicado informou que foi decretado luto oficial de três dias.





(Via i7News)