Um morre e outro fica ferido após grave acidente em rodovia de Massapê

Um homem morreu e outro ficou ferido após um grave acidente na CE-362, que liga Sobral à Massapê, durante a tarde deste domingo (18), na região norte do Ceará.





Segundo informações de pessoas que passavam pelo local no momento do acidente, o motorista de um veículo Fiat Strada vermelho colidiu frontalmente com uma motocicleta durante uma ultrapassagem indevida.





A moto, ocupada por genro e sogro, moradores de Mirim, distrito de Massapê, ficou totalmente destruída. Um homem teve várias fraturas morreu na hora. A outra vítima foi socorrida em estado grave para o Hospital Santa Casa de Sobral.





O motorista do carro envolvido no acidente fugiu sem prestar socorro e já foi identificado pela polícia.





(SPN)