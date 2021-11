CAMOCIM-CE: MOTOCICLISTA PERDE O CONTROLE, COLIDE COM CASA E MORRE ALI MESMO NO LOCAL

Lamentavelmente, mais uma pessoa perdeu a vida em virtude de acidente de trânsito aqui em Camocim. O sinistro aconteceu por volta de 08h20 no encontro da Rua E com Rua Nossa Sra. Das Graças, bairro Olinda.





O Camocim Polícia 24h apurou junto a PM que um homem identificado como Francisco das Chagas Albuquerque, mais conhecido como "Chico Buriti", 42 anos, trafegava em uma moto Honda Cargo de cor branca e placa HVT-6421, quando perdeu o controle e colidiu com a parede de uma casa. A força do impacto foi tão violenta que a moto com o motociclista atravessou a parede e foi parar em um dos cômodos da casa. Equipes do Samu estiveram no local tentando reanimar o homem, mas infelizmente ele morreu ali mesmo. Informações apuradas pela polícia dizem que a vítima desde ontem fazia uso de bebidas alcoólicas e morreu há poucos metros de onde residia, na Rua Nossa Sra. das Graças. Uma equipe da Pefoce já está a caminho para o recolher o corpo ao IML de Sobral. Uma equipe da Polícia Militar permanece no local fazendo o isolamento da área.





(Camocim Polícia 24h)