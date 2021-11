CNH Popular chega a mais 12 municípios a partir do sábado, 20; veja documentos e locais de atendimento

A partir do próximo sábado, dia 20, mais 12 municípios serão atendidos por comissões do programa CNH Popular, que viabiliza a retirada da primeira carteira de habilitação gratuita para pessoas com algum tipo de vulnerabilidade social e financeira. Ao todo, as comissões já visitaram 40 municípios.





Os 12 municípios a serem contemplados são: Caririaçu, Tauá, Russas, Hidrolândia, Itapipoca, Quixadá, Nova Olinda, Tianguá, Trairi, Ubajara, Ibiapina e Guaraciaba do Norte. Os candidatos desses municípios inscritos no programa devem conferir o status da sua inscrição no site oficial do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE).





O prazo para correção e envio de documentos pelos candidatos em situação pendente se encerrou às 23h59 dessa quarta-feira, 17.





A comissão visitará os 12 municípios em datas específicas (veja no fim desta notícia) até o dia 25. Na data correspondente a sua cidade, é necessário que os candidatos compareçam aos locais de atendimento com a documentação necessária (original e cópia):









– Identidade ( RG)

– CPF

– Comprovante de endereço ou declaração de residência

– Declaração do CRAS de beneficiário do programa Bolsa Família

– Laudo médico com código CID – para deficientes físicos

– Declaração da Secretaria de Segurança Pública de egresso do sistema prisional





Candidatos inscritos no Enem





Candidatos inscritos no programa CNH Popular 2021/2022 que forem prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no dia 21, nos municípios de Tauá, Russas, Itapipoca e Tianguá, podem comparecer aos locais de atendimento no dia anterior ou posterior à realização do Exame, conforme o calendário divulgado pelo Detran-CE. Já os candidatos da cidade de Nova Olinda que forem realizar o Enem terão prioridade de atendimento no período da manhã.





Em ambos os casos, é obrigatória a apresentação do Cartão de Confirmação da prova do Enem.









Calendário





Confira, a seguir, a relação dos municípios a serem atendidos de 20 a 25 de novembro:





20/11 - Caririaçu, Tauá, Russas, Hidrolândia, Itapipoca e Quixadá

21/11- Nova Olinda, Tauá, Russas, Tianguá, Itapipoca e Quixadá

22/11 - Tianguá e Trairi

23/11 - Ubajara

24/11 - Ibiapina

25/11 - Guaraciaba do Norte





Programa CNH Popular





O programa possibilita o acesso gratuito à obtenção da primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A (moto) ou B (automóvel) e é um dos maiores do país no segmento.





(O Povo)