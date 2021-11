Ex-bailarina do É o Tchan tem ascensão meteórica na Polícia Rodoviária Federal e incomoda colegas

Depois de passar em concurso da Polícia Rodoviária Federal no ano passado, Silmara Miranda, que ficou conhecida nacionalmente como "loira do Tchan", do grupo de axé É o Tchan, tem tido ascensão veloz na corporação.





Com menos de um ano de casa, Silmara foi promovida a posto de chefia na Comunicação Social da PRF.





Colegas dela apontam que as funções de chefia são ocupadas por pessoas que já estão há algum tempo no órgão.





Dizem ainda que servidores costumam ficar anos em locais distantes antes de conseguirem vagas melhores. Silmara foi aprovada para trabalhar no Amazonas, mas está em Brasília.





Logo após ter passado no concurso, em novembro de 2020, Silmara publicou foto com Jair Bolsonaro. "Sem palavras para agradecer àquele que fez desse sonho uma realidade (A história é linda! Um dia posso contar para vocês!). Gratidão ete





Silmara Miranda substituiu Sheila Mello em 2003 após vencer um concurso para ser a nova loira do Tchan. Ela deixou o grupo em 2007 para se dedicar ao jornalismo e chegou a trabalhar em uma rádio em Salvador, além de ter atuado como assessora de imprensa.





