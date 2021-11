Ex-participante do BBB diz que maconha era liberada no reality

– Excelentíssimo, não estou em condições de falar no momento porque estou ao lado da minha esposa dormindo nesse exato momento! Porém, sim, a maconha era liberada no Big Brother! – disse.

Nos comentários da postagem, alguns seguidores se disseram “chocados” com a revelação de Nasser, já outros não acreditaram na história, afirmando que ele estaria brincando. Questionada pelo UOL sobre o assunto, a assessoria da TV Globo afirmou que não se posicionaria por considerar que as alegações não fariam “o menor sentido”.





O tema veio à tona depois que Dayane Mello, participante da atual edição do reality A Fazenda, da Record TV, pediu a “ervinha” para a produção do programa, sendo apoiada pelo cantor Dynho Alves. Entretanto, MC Mirella, ex-mulher do peão e integrante do reality em 2020, afirmou que a droga é “extremamente proibida” no programa.





(Pleno News)