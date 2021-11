HOMOSSEXUAL CAMOCINENSE DE 28 ANOS É MORTO A FACADAS NO PESCOÇO NA PRAIA DO PREÁ

Um camocinense identificado como João Batista de Sousa Neto, mais conhecido como Tiólys, de 29 anos, homossexual assumido, foi morto cruelmente a golpes de faca no pescoço durante a madrugada de sábado, 27, na turística Praia do Preá, município de Cruz. Tióly residia na Rua Moisés Cavalcante, bairro Olinda, em frente ao Quartel da PM, mas que residia e trabalhava já a alguns anos na localidade de Praia do Preá. Vez por outra ele vinha visitar seus pais aqui no bairro da Olinda.









O crime





O blog Camocim Polícia 24h apurou com exclusividade que era por volta das 03h30 da manhã de sábado, 27, ocasião em que quatro trabalhadores de uma construtora participavam de uma bebedeira na Av. Beira-Mar de Preá, próximo as Barracas das Caipirinhas, quando a vítima chegou, se entrosou e começou a beber com eles. Tudo transcorria bem quando houve um desentendimento entre a vítima e dois dos trabalhadores, um identificado como José Maria Rodrigues, 22 anos, residente na localidade de Laguinho da Torta, em Camocim, e o outro trata-se de Francisco Marcelo da Costa Rodrigues, 27 anos, residente no bairro Oiteiro, em Granja. Estes dois teriam agido de forma covarde e agredido a vítima. Em seguida um deles teria sacado uma faca e desferido cerca de dois a três golpes no pescoço da vítima. Após as lesões, a dupla acusada fugiu do local.









Vítima socorrida





Uma equipe de pm’s do BPTur foi informada sobre o caso e foram rapidamente ao local. Lá não encontram, mas os acusados. Tiólys estava sentado no chão com a mão no pescoço e coberto com sangue. Como no posto de saúde local não tinha ambulância os policiais socorreram a vítima ainda consciente até o referido posto, no entanto, veio a óbito no momento em que estava recebendo atendimento da enfermeira plantonista. Os pm’s ainda realizaram diligências no sentido de capturar os acusados, mas infelizmente não lograram êxito.









Polícia Militar prende um dos acusados





Após o crime surgiu informações que os acusados possivelmente estariam escondidos na região de Granja e Camocim. O Tenente Coronel Eduardo, comandante da 2ªCIPM / 3º CRPM, determinou que todo o policiamento se empenhasse na captura dos acusados. Já por volta das 17h, uma equipe do P.O.G. de Granja recebeu informações que Marcelo estaria vindo em uma Topic para Granja. Os pm’s agiram rapidamente e conseguiram abordar o veículo na CE-085, entre Granja e Parazinho. Marcelo teria assumido a participação no crime, mas teria dito que não tinha sido ele quem havia desferido as facadas. Ele foi conduzido par a DPC de Cruz, onde foi autuado em flagrante sob acusação de crime de homicídio. A Polícia Militar continua a caçada ao outro acusado (José Maria Rodrigues) e pede para quem tiver informações sobre seu paradeiro ligar para o 190, Sigilo garantido.





O corpo da Vítima está sendo velado na residência de seus pais localizada na Rua Moisés Cavalcante, bairro Olinda. O sepultamento acontecerá na manhã de segunda-feira, 29, na localidade de Lago Grande.





Efetuaram a prisão: ST Gildo, Sgt Wellinson e Sd Vianei

Camocim Polícia 24h