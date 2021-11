Hovet Uninta promove live sobre o novembro azul animal

Além de contar também com profissionais especializados em diversas áreas e atendimento de segunda à domingo, durante 24 horas.





O Hospital Veterinário (HOVET) do Centro Universitário Uninta promoverá um momento conscientização sobre o câncer de próstata animal. O evento, que ocorrerá em alusão a Campanha Nacional Novembro Azul, será de forma síncrona, no dia 24 de novembro, a partir das 17 horas e será transmitido simultaneamente pelo instagram do Hovet (@hospitalveterinariouninta) e pelo do Uninta @unintaoficial).





A live contará com a presença do médico veterinário e especialista em Clínica Médica e Cirúrgica de Felinos, Dr. Valcledes Oriente, que aconselha sobre os cuidados preventivos do câncer de próstata animal. “A prevenção deve ocorrer durante o ano todo, é necessário sempre estar atento aos possíveis sinais da doença, como a presença de sangue na urina, retenção ou dificuldade de defecar e também a presença de fezes em formato de fita.”, pontua ele.

Sobre a relevância do tema, o médico veterinário e mestre em Ciências Veterinárias, Dr. Felipe Rodrigues, destaca que o câncer de próstata não é uma exclusividade dos proprietários de animais. “Assim como com os humanos, os cães e gatos também sofrem de doenças prostáticas e testiculares, precisando de cuidados e métodos de prevenção. Por isso, a comunidade veterinária criou o novembro azul pet”, destaca.





O Hovet, tem ainda, realizado uma série de ações para visibilizar a causa do Novembro Azul, desde a decoração da recepção, feita com a intenção de relembrar os tutores da prevenção, até a publicação de vídeos explicativos com médicos veterinários sobre a doença.





*Assessoria de Comunicação Hovet/Uninta