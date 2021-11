Inscrições para vestibular da UVA vão até dia 10/12

A Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, está com o vestibular aberto para o preenchimento de 952 vagas, para matrícula referente ao primeiro período de 2022.





O processo seletivo da UVA com início no dia 16/11 segue aberto até dia 10/12 com realização das provas agendadas para serem aplicadas no dia 30/01/2022. As inscrições devem ser feitas, exclusivamente via Internet, no endereço eletrônico vestibular.uvanet.br . A partir do pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 100,00, podendo ser pago por boleto bancário que deve ser gerado até a data limite, 10/12 ou cartão de crédito/débito.





A lista de inscrições indeferidas será divulgada no dia 16/12, e os candidatos poderão interpor recurso, entregando requerimento por escrito e de forma presencial, nos dias 17 e 20 de dezembro de 2021, na sede da CEPS, na Av. Dr. Guarany, 317 – Bairro Derby Clube – Campus CIDAO, em Sobral, de 8h às 11h e 14h às 17h. O resultado do julgamento dos recursos será divulgado no dia 22/12.





O vestibular avalia os candidatos a partir das provas de conhecimentos gerais, específicos e de redação no total de 80 questões. Sendo 60 referentes a prova de conhecimentos gerais valendo o total de 3 mil pontos e 20 para conhecimentos específicos e redação valendo 1 mil pontos cada.





As matrículas dos classificados acontecem no dia 07 e 08 de março de 2022 na pró-reitora de graduação do Campus Betânia, na Av. da Universidade, 850, no horário das 08 às 14 horas.









Veja mais sobre: Educacao

Via Helenilton Jackson / Sistema Paraíso