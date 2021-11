Líder de cartel internacional de drogas preso em Fortaleza é extraditado para os Estados Unidos

A Polícia Federal (PF) informou nesta quarta-feira (10), em nota, que o mexicano José Gonzalez Valencia, também conhecido como ‘Chepa‘, foi extraditado para os Estados Unidos. Ele é suspeito de liderar um cartel internacional de drogas no México e foi preso em Fortaleza, em dezembro de 2017, enquanto estava à caminho de um parque aquático na capital cearense.





O embarque de ‘Chepa’ aconteceu no aeroporto internacional Aluizio Alves, em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal, em avião da Drug Enforcement Administration (DEA), a agência norte-americana de combate ao narcotráfico.





O traficante estava preso na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. No Brasil, ele respondia na Justiça por ter entrado no país com um passaporte boliviano falso.





A extradição de Jose Gonzalez foi autorizada, por unanimidade, pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O pedido foi realizado, em março deste ano, pelo Governo dos EUA, uma vez que ele tem dupla nacionalidade (mexicano e norte-americano). ‘Chepa’ é apontado como líder do cartel alisco Nueva Generación (CJNG).









Leia a nota na íntegra:





