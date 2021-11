Maquiador de Marília escapou de acidente indo a show de carro

O maquiador de Marília Mendonça, Eduardo Guimarães, escapou do acidente que vitimou a cantora e parte de sua equipe, pois fez o percurso para o show de Caratinga de carro. Segundo Eduardo, ele já se encontrava no hotel quando ficou sabendo que a aeronave havia caído a 2 km do destino.





– Estou agradecido pela minha vida, mas a perda é tão maior… perdi meus grandes amigos. O saldo, estou vivo, estou bem, mas o saldo é negativo. Queria meus amigos juntos – disse ele à revista Quem, durante a ida para o velório, que ocorre na tarde deste sábado (6), em Goiânia.





O maquiador explicou o motivo de não estar no avião junto da estrela sertaneja e outros membros da equipe, e revelou como recebeu a notícia:





– Acabei indo direto de São Paulo para Belo Horizonte. E de lá peguei um carro até Caratinga. Quando estava indo para academia, me mandaram uma foto perguntando se era o avião dela. E eu ainda falei “não, acho que tô viajando”. E depois tudo foi acontecendo e foi essa fatalidade.





Ele lembrou ainda dos últimos momentos que viveu ao lado da amiga, nas quatro últimas apresentações musicais.





– O fim de semana passado foi de quatro dias de show e parecia que ela ia explodir de felicidade. Parece que foi uma despedida, dos últimos momentos sendo fechados com chave de ouro.





O velório de Marília Mendonça e de seu tio, o assessor Abicieli Silveira Dias Filho, foi iniciado por volta das 13h deste sábado, em cerimônia inicialmente restrita a familiares. A cerimônia foi, posteriormente, aberto ao público. A despedida reuniu milhares de fãs e outros artistas, que expressaram seus pesares pela partida precoce da cantora de 26 anos. (Pleno News)