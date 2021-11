Marido furioso pede divórcio ao ver como era a esposa sem maquiagem: "fui enganado"

Os divórcios podem acontecer por muitos motivos e em parte dos casos ocorrem por infidelidade ou falta de amor. Mas o casamento desta história terminou por um detalhe bastante inusitado e o caso gerou repercussão.





Um homem, que mora no Egito, teve sua história compartilhada em diversos veículos recentemente. Ele conta que o motivo de querer dar um ponto final ao seu casamento foi ter visto como é a esposa sem maquiagem.





O marido disse que conheceu a companheira através de seu perfil no Facebook. A mulher, segundo ele, costumava compartilhar fotografias que considerava muito atraentes, mas nunca se mostrava sem maquiagem.





Depois de um tempo de conversa na rede social, o casal se conheceu pessoalmente, mas o homem ainda continuou interessado, pois a pretendente ia aos encontros com o rosto sempre coberto de maquiagem.





Depois de muitas conversas e alguns encontros, o egípcio, cuja identidade e idade não foram divulgadas, acabou se apaixonando pela mulher e os dois decidiram se unir em matrimônio.





O esposo conta que só percebeu como era de fato sua mulher na manhã seguinte ao casamento: “Fiquei surpreso porque ela não se parece em nada com a pessoa que conheci várias vezes antes de me casar. Vi as fotos dela no Facebook e fica totalmente diferente quando não está maquiada. Fui enganado e quero divorciar-me“, disse.





Segundo informações, a mulher precisou passar por terapia com um psicólogo depois que sua história foi exposta para tentar lidar com o constrangimento ao qual o marido a expôs.





