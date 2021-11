Mulher ajuda no parto de amiga e descobre que bebê é do próprio marido

Uma norte-americana compartilhou nas redes sociais uma história de traição conjugal digna de filme. Hailey Mae Custer descobriu que o próprio marido havia tido um filho com sua amiga após ajudar no parto da mulher.





Hailey, de 28 anos, é moradora de Wickenburg, no Arizona, e acolheu a amiga durante a gravidez. Foi ela quem auxiliou a grávida no trabalho de parto, apenas para descobrir a traição dupla pouco depois.





"Ouvi que a minha amiga estava grávida e sem amparo. Então fui conversar com ela. Eu senti a necessidade de ajudá-la", declarou ao jornal britânico The Sun.





O parto aconteceu normalmente e as mulheres voltaram para casa. Hailey foi ajudar a amiga a dar o primeiro banho no bebê quando percebeu no corpo da criança uma marca de nascença no pescoço, idêntica à que seu marido também possui.





“Eu estava trocando o bebê. Quando ela virou o pescoço, o sinal de nascença apareceu. Quando eles são bebês, é muito difícil ver, e eu não estava procurando. O choque tomou conta de mim”, declarou.





Segundo Hailey, imediatamente a amiga também percebeu que ela havia se dado conta da traição. “Quando descobri que minha amiga estava parada ao meu lado, olhei para ela e dava para perceber. Ela não conseguiu dizer nada, apenas abaixou a cabeça e olhou para o chão, e eu simplesmente soube ali. Não houve palavras ditas, eu simplesmente sabia.”

Divórcio e perdão





Hailey contou que confrontou a amiga e o marido, que admitiram a traição. A mulher, inclusive, descobriu que seu companheiro havia saído com, pelo menos, outras 30 mulheres durante o casamento e teve dois filhos nestas relações.





Não à toa, Hailey pediu o divórcio e hoje vive outro relacionamento. Ela admitiu que a descoberta trouxe consequências psicológicas, mas garantiu que perdoou o marido e a amiga para “seguir em frente”, em nome de seus quatro filhos.





(Yahoo)