Mulher é assassinada durante a madrugada na cidade de Varjota

Um crime de morte foi registrado na madrugada desta terça-feira (09), na cidade de Varjota, próximo ao colégio Liceu sentido à Várzea da Palha.





Segundo informações, por volta das 06h40, a Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local da ocorrência se deparou com um corpo de uma mulher sem roupas, que estava caído ao solo e com marcas de violência na cabeça.





A vítima foi identificada como Ana Maria Mota do Nascimento, conhecida por Ana Papelão, residente no Perímetro Irrigado e que estaria sumida desde ontem a noite.





A Polícia realiza diligências em busca de identificar o corpo, bem como desvendar a autoria do crime. O corpo será removido para o núcleo da Perícia Forense em Sobral.





(A Voz de Sta. Quitéria)