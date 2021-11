Mulher foi presa pela PF com R$ 3 mil em cédulas falsas no interior do Ceará

A Polícia Federal (PF) realizou, nesta quinta-feira (4), a apreensão de R$ 3 mil em cédulas falsas, no município de São Gonçalo do Amarante. Na ação, uma mulher de 27 anos foi presa em flagrante. O fato aconteceu quando a suspeita estava recebendo uma encomenda postal com as notas falsas, dispostos em 60 cédulas no valor de R$ 50.





A prisão aconteceu após troca de informações com os Correios. A presa negou o crime, imputando a familiares, tendo sido indiciada por crime de moeda falsa, conforme o artigo 289, parágrafo primeiro, do Código Penal Brasileiro, que prevê pena de reclusão de três a 12 anos, e encontra-se à disposição da Justiça Federal.





As investigações continuam para identificação de demais participantes do crime.





