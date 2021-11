Passaporte de vacina será exigido em restaurantes, bares e eventos no Ceará. A informação foi feita em live nas redes sociais pelo governador do Ceará, Camilo Santana (PT), nesta sexta-feira, 12, durante anúncio das novas medidas do decreto de enfrentamento à Covid-19 no Estado. Além disso, foi anunciado que as restrições de horários nos estabelecimentos vão acabar. As medidas começam a valer a partir da próxima segunda-feira, 15.





O anúncio das novas medidas foram realizadas pelo governador do Estado juntamente com o secretário da Saúde do Ceará, Marcos Gadelha. As decisões foram tomadas em reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia, realizada nesta sexta, e que traça as ações no Ceará.





O gestor estadual destacou que a medida do passaporte vem após a realização de experiências em eventos, como a do futebol no Ceará, em que foi liberado, no decreto do dia 29 de outubro, com 80% da capacidade, mas com exigência do esquema vacinal completo (duas doses ou dose única).





"Nós estamos oficializando o passaporte. Estamos flexibilizando. Não haverá mais restrições de horários, por exemplo, em restaurantes, bares, e os protocolos serão revistos. Isso tem sido dialogado com o setor. Então, os locais que serão exigidos a partir da próxima segunda-feira no novo decreto serão restaurantes, bares e eventos em gerais no Estado do Ceará", disse.





(O Povo)