Polícia Civil cumpre mandado em gabinete de vereador suspeito de praticar rachadinha em Itaitinga

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) cumpriu nesta quinta-feira (25) um mandado de busca e apreensão no gabinete de um vereador que é suspeito de praticar crimes contra a administração pública e lavagem de dinheiro por meio de um esquema de "rachadinha" no município de Itaitinga. Os agentes ainda cumpriram um outro mandado no departamento de recursos humanos da Câmara Municipal.





As investigações da Polícia Civil apontam que o vereador montou um esquema dentro do próprio gabinete onde ele lucrava ficando com parte dos salários de servidores comissionados. A ofensiva faz parte da ‘Operação Possessio‘, que tem como intuito investigar crimes de peculato, concussão, lavagem de dinheiro, entre outros.





Vale lembrar que, na maioria dos casos, o esquema de ‘rachadinha’ é praticado com ‘funcionários fantasmas’. Ou seja, o contratado sequer desempenha qualquer atividade pública, apenas aparecendo na folha de pagamentos. (CN7)