Polícia Civil do Ceará prende professor cearense suspeito de estupro no Piauí

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) realizou, na manhã dessa quinta-feira (18), o cumprimento de um mandado de prisão temporária em desfavor de um homem suspeito de estupro. O caso foi registrado na cidade do Piauí. A prisão aconteceu no bairro Monte Castelo – Área Integrada de Segurança 4 (AIS 4) de Fortaleza.





Conforme apuração, o indivíduo, que trabalhava em uma instituição de ensino privado em Teresina, é suspeito de um crime de estupro ocorrido contra uma adolescente. As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Proteção da Criança e Adolescente do Piauí.





Após troca de informações entre o Departamento de Polícia Judiciária da Capital (DPJC) da PC-CE e a PC-PI, o homem de 43 anos foi localizado em um imóvel no bairro Monte Castelo (AIS 4). Contra ele, o mandado de prisão que estava em aberto foi cumprido. As apurações sobre os fatos seguem sendo apuradas pela Polícia piauiense.





*Com informações da Polícia Civil do Estado do Piauí