POLÍCIA CIVIL PRENDE SUSPEITO DE INTEGRAR GRUPO CRIMINOSO EM FORQUILHA/CE

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) cumpriu, na manhã desta quarta-feira (24), quatro mandados de prisão preventiva em desfavor de um homem suspeito de integrar um grupo criminoso responsável por crimes em em Forquilha – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. A captura ocorreu na manhã desta quarta-feira (24).





Conforme apuração da Delegacia Regional de Sobral, Pedro Henrique Sousa Fernandes (19), com passagens por homicídio doloso e corrupção de menor, é suspeito de integrar uma organização criminosa responsável por crimes no Interior Norte. O homem ainda é suspeito de envolvimento em homicídios ocorridos no município, sendo dois registrados em fevereiro e um em março deste ano.





Ele foi localizado, na manhã de hoje (24), na zona rural de Forquilha. Após ser preso, ele foi conduzido para a unidade policial. Contra ele, três mandados de prisão preventiva pelos crimes de homicídio doloso e um mandado de prisão preventiva pelo crime de integrar organização criminosa foram cumpridos. Ele foi colocado à disposição da Justiça.