Polícia procura por "novo Lázaro" de Goiás

O caseiro Wanderson Mota Protácio, 21 anos, executou com um tiro na nuca o fazendeiro Roberto Clemente de Matos, 73, em Corumbá (GO). O caseiro está sendo chamado de ‘novo Lázaro’, e cometeu o brutal crime com a arma do patrão e amigo da vítima. Hoje é a segundo dia de buscas pelo novo Lázaro’. Ele está sendo procurado por policiais do Distrito Federal.





Ele também é apontado como o autor dos assassinatos da própria mulher, que estava grávida de 4 meses e da enteada de 2 anos e 9 meses.





Uma força-tarefa foi montada pela Polícia Civil de Goiás, nesta segunda-feira, (29) para capturar o criminoso Wanderson Mota Protácio, de 21 anos na região de Abadiânia, Goiás.





Hoje, as buscas chegaram ao segundo dia e o medo já se espalha entre a população que teme que o assassino pratique novos crimes com o mesmo teor de crueldade que deu início a essa caçada.





