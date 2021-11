PRF ENCONTRA ADOLESCENTE DESAPARECIDA

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante abordagem a um ônibus interestadual conseguiu identificar uma garota de 16 anos que havia desaparecido no Estado do Paraná no dia 11 deste mês.





Por volta das 15h30 de hoje, no quilômetro 221 da BR-222, em Sobral (CE), agentes da PRF que faziam policiamento na região abordaram um ônibus interestadual que fazia linha Belém (PA) x Fortaleza (CE). Durante verificação dos passageiros, foi identificada uma adolescente desacompanhada e que demonstrou nervosismo.





Após ser identificada, a equipe realizou diversos procedimentos para verificar a verdadeira situação de sua viagem, do Município de Almirante Tamandaré no Estado do Paraná com destino a Fortaleza (CE) .





Os policiais então descobriram que a garota estava como "desaparecida" e que tinha fugido de casa no dia 11 deste mês. Segundo informações, ela teria saído de sua escola e desaparecido desde então. Teria viajado do Paraná até Santa Inês (MA), depois embarcou no ônibus da linha Belém (PA) x Fortaleza (CE). A menor relatou que fugiu de casa para se encontrar com um homem morador de Fortaleza (CE) que havia conhecido pela internet.





Considerando a situação, a garota foi encaminhada ao Conselho Tutelar de Sobral (CE) para o devido encaminhamento e entrega posterior aos seus responsáveis legais.





(PRF)