Quatro leões são diagnosticados com Covid-19 em Cingapura

Quatro leões foram diagnosticados com Covid-19 na Cingapura . Os animais vivem em uma parque de vida selvagem no país e tiveram contato com tratadores infectados.





Segundo o portal Extra, eles apresentaram sintomas como tosse espirros e, após a confirmação do exame, foram colocados em isolamento. Apesar da doença, Sonja Luz, representante do Mandai Wildlife Group, que administra o parque, disse que os felinos "permanecem brilhantes, alertas e ativos".





A publicação ressalta que esse não é o primeiro caso confirmado de Covid-19 em leões. Em dezembro passado, outros quatro felinos testaram positivo para o coronavírus em Barcelona, na Espanha. Assim como aconteceu agora no país asiático, no caso europeu, os animais também tiveram contato com funcionários infectados.





(Saúde IG)