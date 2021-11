SBT “dá surra de audiência” na Globo com final da Libertadores

A vitória do Palmeiras em cima do Flamengo na Libertadores foi muito positiva para o SBT. A exibição da final da campeonato fez com que a emissora de Silvio Santos superasse a TV Globo na audiência em em vários locais do Brasil.





A informação foi dada pelo site Notícias da TV, que divulgou dados preliminares do Kantar Ibope Media. Os números apontam que o SBT chegou a ter três vezes mais audiência que a Globo.





No primeiro tempo da parte, o SBT chegou a 24,8 pontos na Grande São Paulo, contra 8,2 da Globo. No Rio de Janeiro, a emissora de Silvio Santos chegou a 27 pontos, contra 7,8 da rival. Já em Brasília, o SBT conseguiu ter dez vezes mais audiência que a Globo, 26,8 a 2,6 pontos. Resultados semelhantes foram obtidos no segundo tempo e na prorrogação da partida.





No tempo completo do jogo, informou o site, o SBT registrou média de 26,3 pontos contra 9,3 da Globo na Grande São Paulo. No Rio de Janeiro, a média foi de 30 pontos contra 9. E em Brasília, o SBT alcançou média de 31,6 contra 3,1 da Globo.





No final, o jogo foi vencido pelo Palmeiras por 2 a 1, garantindo o terceiro título da competição à equipe paulista.